Azione si è riunita per il congresso al fine di fare il punto sul posizionamento del partito di Calenda in vista delle prossime elezioni regionali. Durante il congresso, l'uscente e sicuramente rieletto segretario Donato Pessolano ha espresso la volontà di costruire un progetto centrista e riformista per quanto riguarda gli alleati. Ha sottolineato che Azione non accetterà imposizioni da parte di candidature regionali e si è dichiarato pronto al dialogo aperto con tutti. Il programma del partito si concentrerà su quattro punti principali: Stellantis, lavoro, acqua e sanità.

Nell'intervista rilasciata ai colleghi della TgR, l'ex presidente regionale e attuale consigliere della regione Basilicata, Marcello Pittella, ha dichiarato: "Noi su Chiorazzo abbiamo espresso una valutazione non positiva. Ovviamente, non è nulla contro Chiorazzo come persona, imprenditore e nome, ma è strettamente legato alla metodologia politica utilizzata, che rappresenta la sostanza,”