«Siamo felici di apprendere che Maratea abbia superato l’ulteriore selezione del Ministero della Cultura e quindi stia concorrendo ancora come Capitale Italiana della Cultura 2026. La perla lucana, infatti, è in lizza con altre nove città della penisola per aggiudicarsi questo prestigioso riconoscimento. L’intera comunità di Basilicata fa il tifo per l’unica realtà lucana presente in questo percorso che rappresenterebbe un momento di crescita e sviluppo per tutta la regione». E quanto afferma il consigliere regionale capogruppo di Basilicata Oltre, Massimo Zullino.







«Sostengo che ,in questa competizione, non poteva esserci luogo migliore: Maratea è un territorio magico che possiede numerose ricchezze naturali e paesaggistiche che non hanno nulla da invidiare al mondo intero. Si tratta di una realtà apprezzata a livello internazionale che vuole ottenere risultati ambiziosi e significativi grazie soprattutto al suo splendido spirito di accoglienza e ospitalità», continua Zullino.







«Ci auguriamo che questo ennesimo risultato possa stimolare definitivamente la Regione Basilicata ad intervenire concretamente su Maratea che purtroppo, da tempo, soffre dell’annosa questione legata alle infrastrutture. È giunto il momento di dare risposte concrete a questa comunità, ma soprattutto alle giovani generazioni, che vivono questa opportunità fantastica relativa alla capitale italiana della cultura 2026. Noi oltre non faremo mancare il nostro sostegno per questa splendida parte del territorio lucano», conclude il consigliere e capogruppo di Basilicata Oltre, Massimo Zullino.