“Le operaie e gli operai forestali riceveranno in queste ore lo stipendio del mese di ottobre ed entro lunedì faremo una comunicazione ufficiale sulle modalità di pagamento delle rimanenti spettanze. Conosciamo bene le condizioni economiche dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto forestazione e, considerato anche l’approssimarsi delle festività natalizie, faremo ogni sforzo per ottemperare nell’immediato. Sono in corso verifiche da parte degli Uffici regionali circa le possibilità di utilizzo di risorse residue e sono molto fiducioso che la vicenda si potrà chiudere nel migliore dei modi tra lunedì e martedì prossimo”.



È quanto ha riferito l’Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Alessandro Galella, nel corso di un incontro urgente che si è svolto in Regione alla presenza di rappresentanti della Uila Uil, Flai Cgil e Fai Cisl. “Faremo ogni sforzo – ha detto ancora l’assessore – per fare del 2023 l’anno in cui questo progetto è partito prima di ogni altro, il 3 maggio, in cui abbiamo pagato, pur avendo mille problemi, tutti gli stipendi mese per mese. Come concordato nel tavolo di oggi – conclude Galella – lavoriamo costantemente anche all'approfondimento del Progetto della forestazione per i prossimi tre anni, per il quale verrà convocato nel mese di gennaio 2024 l'Osservatorio sulla forestazione, per valutare come efficientare e migliorare il Progetto”.