“È necessaria un’agenda di Governo per il nostro Sud che indichi interventi concreti per rimettere in moto la crescita, dimezzata rispetto al Nord del Paese, e per frenare lo spopolamento.” Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, in riferimento a quanto emerso nel rapporto Svimez 2023.

“Il rapporto - spiega Pittella - mette in evidenza due criticità che vanno affrontate con urgenza, per evitare che aumenti il divario tra Nord e Sud, e che i cittadini paghino un prezzo troppo alto. Servono investimenti che sostengano l’economia, come testimoniano gli stessi dati legati al PNRR, il quale risulta decisivo nel biennio 2024-2025.

Serve - continua il consigliere - più Stato in termini di servizi al cittadino, abbandonando una volta per tutte il disegno di legge sull’autonomia differenziata così come formulato da Calderoli, che finirebbe per dividere in due l’Italia. Ci sono stati nel passato interventi metodologici che hanno rappresentato una buona pratica per il Mezzogiorno - penso ad esempio al Masterplan per il Sud - e che il Governo dovrebbe virtuosamente riprendere, cogliendo i segnali di affanno, segnalati da Svimez. La Basilicata - conclude Pittella - avrà l’occasione per disegnare un nuovo programma di futuro da qui ai prossimi mesi e ciascuno di noi è pronto a fare la propria parte, per far sentire la voce di una regione e di un meridione che pretende sviluppo e diritto di cittadinanza italiana.”