的l monito lanciato dal rapporto Svimez sul futuro del Mezzogiorno va preso in seria considerazione. Anche in una regione come la Basilicata, dove nel biennio post covid 2021/2022 si sono registrati risultati importanti sul piano dei servizi (+52) e dell段ndustria (+30) e dove nell誕nno in corso i bilanci delle famiglie sono stati sostenuti dal bonus gas che ha influito in maniera determinante sul valore dell段nflazione, che il pi basso d棚talia, come ricordato anche dall段ndice sulla qualit della vita de 選l Sole24Ore, sappiamo bene che le emergenze del lavoro e dello spopolamento rischiano di ampliare il divario con le regioni del Nord. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando con ostinazione per non disperdere la grande occasione del PNRR: gli stessi indicatori relativi alla qualit delle strutture scolastiche e al piano asili nido mostrano una realt in movimento, che vede la Basilicata quale migliore regione del Sud per 租otazione e qualit delle infrastrutture scolastiche, tempo pieno, piano asili nido e indice di progettualit comunale. Questo significa guardare al futuro con rinnovata speranza, un segnale di attenzione rivolto ai giovani e alle famiglie lucane. La Basilicata mostra gi oggi segni importanti di ripresa, come rilevato recentemente dall棚stituto Tagliacarne e Unioncamere, e pu uscire da questo periodo di crisi generale dell弾conomia rafforzando le infrastrutture e puntando sulla transizione energetica e sullo sviluppo sostenibile, che costituiscono le scelte fondamentali del governo regionale per assicurare un futuro alla nostra regione. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.