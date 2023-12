La Voce della Politica

5/12/2023 - Latronico: bollette acqua meno care per sostenere le famiglie

“Dopo il bonus gas e il bando per i non metanizzati, che hanno aiutato le famiglie lucane, come hanno sottolineato sia ISTAT che Bankitalia, visto che il costo della vita in Basilicata è il più basso d’Italia, abbiamo immaginato un altro intervento ‘sociale’, a sostegno dell...-->continua

5/12/2023 - Pessolano (Azione): con Salvatore Cosma si rafforza il nostro progetto politico

"Siamo contenti di dare il benvenuto in Azione a Salvatore Cosma. Con l'ingresso di Salvatore, Azione si conferma partito in grado di attrarre amministratori di valore, pragmatici e impegnati a lavorare ogni giorno per il bene dei lucani. La nostra comunità p...-->continua

5/12/2023 - Fedir: 'Entusiasti per la nomina del dottor Mancini'

La nomina, e il recente insediamento, del Dott. Massimo Mancini alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, viene salutata con entusiasmo da questa sigla sindacale, per il suo significativo portato di competenza...-->continua

5/12/2023 - Francesco Cupparo su Progetto Smart Lab Academy Matera

Sul Progetto Smart Lab Academy da attuare nell'Hub San Rocco di Matera per 3 milioni di euro è necessario fare chiarezza per evitare di innescare una “guerra di campanile” solo dannosa per la nostra comunità. E dispiace molto che ad alimentarla ci sia l’ex con...-->continua

4/12/2023 - Tito: importanti interventi per il Centro Cecilia

Il Comune di Tito ha proceduto ad effettuare importanti interventi sulla struttura del Centro per la Creatività Cecilia. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, adeguamento alla normativa antincendio ed in materia di barriere architettoniche....-->continua

4/12/2023 - “Liberiamoci dalle catene di un governo razzista che vuole affossare il Sud”

“Oggi ci siamo incatenati in piazza per protestare contro il progetto scellerato di autonomia differenziata voluto dal Partito dei governatori del Nord, ma il Sud purtroppo è già incatenato da troppi anni. Il ministro Calderoli sta varando una seconda riforma,...-->continua