La Voce della Politica

30/11/2023 - In centinaia in catene a Roma contro l’autonomia differenziata

Sabato 2 dicembre, dalle 10.30, centinaia di attivisti del Movimento Equità Territoriale, provenienti da tutta Italia, si incateneranno in piazza dei Santi Apostoli a Roma, per dire “no” all’autonomia differenziata.

“Ci faremo portavoce dei tantissimi cittadini del Mezzo...-->continua

30/11/2023 - Lagonegro. Assessore Spera e Consigliere Fortunato: 'maggioranza coesa'

Intendiamo tranquillizzare i cittadini di Lagonegro in merito a comunicati che hanno ingenerato confusione. La nostra appartenenza alla Lega non confligge con la scelta di aderire alla compagine, configuratasi come lista civica, che ha vinto le elezioni. L’ade...-->continua

30/11/2023 - FareFuturo Senise: le gravi carenze dei centri Dialisi in Basilicata

Sono solo quattro i nefrologi e trentuno gli infermieri su tutto il territorio provinciale del Potentino di competenza. Esiste la necessità futura di incrementare da subito l’organico che si è ridotto per pensionamento o trasferimenti in altre aziende, per cui...-->continua

29/11/2023 - Centro Democratico Basilicata su panchine rosse a Tricarico

“La sistemazione di due panchine rosse e la realizzazione di diversi murales dedicati alle donne a Tricarico rappresenta per tutta la comunità un significativo gesto di comprensione verso le tematiche del gentilsesso”. Così in una nota il segretario cittadino ...-->continua

29/11/2023 - SP 1 Appia, Grassano-Grottole: proseguono i lavori appaltati Provincia

Proseguono senza sosta i lavori appaltati dalla Provincia di Matera sul tratto che collega Grassano a Grottole, sulla SP 1 Appia.

L’intervento, finanziato con circa 400mila euro rivenienti dall’FSC 2014-20 – Patto per la Basilicata, consiste nella realizza...-->continua

29/11/2023 - Trasporto pubblico, Sileo: “Oltre 15 milioni per la Basilicata”

“L'approvazione di oltre 15 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Basilicata rappresenta un passo significativo verso il miglioramento di un servizio pubblico essenziale per i cittadini lucani. Esprimo, per questo, la mia più profon...-->continua