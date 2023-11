Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi nel pomeriggio, ha approvato a maggioranza (con il voto favorevole dei consiglieri Aliandro, Baldassarre, Bardi, Bellettieri, Cicala, Coviello, Fuina, Giorgetti, Leone e Piro; contrari i consiglieri Braia, Cifarelli, Leggieri e Perrino) l’atto amministrativo riguardante l’approvazione del bilancio consolidato 2022 del Gruppo Regione Basilicata.



Il bilancio consolidato della Regione Basilicata si chiude con un risultato economico positivo (utile consolidato) di € 255.124.753,30.



Il bilancio consolidato della Regione Basilicata rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo stesso.



Il Perimetro di Consolidamento 2022, è così composto: Acqua S.p.a.; SEL S.p.a.; Sviluppo Basilicata S.p.a.; Acquedotto Lucano S.p.a.; API - Bas S.p.a. - Aree produttive industriali Basilicata S.p.a.; Consorzio Aeroporto Salerno- Pontecagnano S.c.a.r.l.; Parco Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane; Parco delle Chiese Rupestri Materane; Parco Naturale Regionale del Vulture; Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA); Agenzia di Promozione del Turismo (APT); Agenzia Regionale per l’Ambiente Basilicata (ARPAB); Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU); Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (LAB); Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB); Ater Matera; Ater Potenza; Consorzio di Bonifica della Basilicata; Fondazione Lucana Film Commission; Fondazione Matera – Basilicata 2019; Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata; Fondazione Città della Pace; Fondazione Francesco Saverio Nitti; Fondazione Emanuele Gianturco; Fondazione Casa di Riposo Girolamo Acquaviva.