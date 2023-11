“Il partito FDI di Basilicata nella consiliatura che sta volgendo al termine, merita una nuova classe dirigente selezionata sulla base della meritocrazia piuttosto dell’appartenenza.



La Fondazione FareFuturo di Senise che da tempo si batte contro la marginalità delle aree periferiche, è profondamente delusa dalla mancanza di attenzione verso una sezione ferma da mesi e quindi urgente e indispensabile l’immediato riavvio della stessa in tempi utili, per rilanciare la politica delle nostre aree interne che spesso vengono ignorate, in particolar modo in questa crisi sociale che non conosce precedenti. Questi politici finora non hanno fatto niente e hanno dimostrando ancora una volta, di non avere nessuno interesse, verso coloro i quali da tempo fanno politica fin da quando il partito era al 3% e tuttavia continuano ancora a battersi ogni giorno contro la marginalità di questo territorio abbandonato e lasciato solo con le sue emergenze. La Fondazione si oppone a questo modo scellerato di fare politica perché si sente più forte dei nostri valori, nelle difficoltà che ci hanno collocato, per portare avanti con forza e decisione le istanze provenienti da questo territorio marginalizzato nel tempo, per cui chi governa farebbe bene a tenerne conto.



Si sta perdendo tempo prezioso, le elezioni regionali saranno il banco di prova, per cui oggi forse è troppo tardi per porvi rimedio. Da Senise dove da tempo partono tutte le strategie politiche del centro sinistra, la segreteria provinciale di Potenza con il suo commissario assente e disinteressato, non è riuscito a concludere nulla. Ha sottovalutato la situazione della sezione FDI di Senise rimasta per troppo tempo senza nessuna classe dirigente qualificata nominata, creando svantaggio e disagio, quando invece era proprio qui che doveva porre la sua massima attenzione in un paese che forse esprimerà il candidato Governatore di Basilicata.



Nonostante tutti gli inviti fatti a chi di dovere, è diventato inaccettabile il silenzio di chi ha avuto responsabilità politiche. La sensazione è stata che questi dirigenti, nominati non sappiamo come, hanno dimostrato di non aver nessun interesse ad introdurre nelle istituzioni intelligenze di tutto rispetto che pure sono presenti. Questo sistema di potere non può far morire la politica tra le braccia dell’indifferenza e dell’ ipocrisia”.







Prof Giovanni Lonetti. Coordinatore FONDAZIONE – FareFuturo – sezione territoriale di Senise Pz