Si terrà lunedì 27 novembre, alle 9,30, in uno spazio antistante al Palazzo della Regione Basilicata, a Potenza, la conferenza stampa indetta da Cgil e Uil Basilicata in vista della mobilitazione nazionale unitaria ‘Adesso basta!’ e dello sciopero generale in programma l’1 dicembre in Basilicata e nelle regioni del sud. Lo sciopero è di otto ore o per l’intero turno di lavoro. A Potenza l'1 dicembre, alle 10, è prevista una manifestazione in piazza Mario Pagano. Al comizio conclusivo della manifestazione, introdotta dal segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, interverrà il segretario generale nazionale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo.









Dopo lo sciopero dello scorso 17 novembre cone le manifestazioni di Potenza e di Matera, Cgil e Uil ritornano in piazza per chiedere l’aumento dei salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. La protesta riguarda anche le questioni regionali: dalla crisi della sanità lucana alla crescita della povertà fino all’inadeguatezza delle politiche sociali, del lavoro, industriali ed energetiche messe in campo dal governo regionale.







Alla conferenza stampa interverranno i segretari generali della Cgil Basilicata Fernando Mega e della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli.