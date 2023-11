"Promesso. Fatto. Dopo l'indicazione del nuovo direttore scientifico del Crob, oggi é la volta del nuovo direttore generale: il dott. Massimo De Fino ha un CV importante, conosce bene la sanità lucana, dove ha già prestato servizio e ha superato la selezione pubblica per la guida della nostra azienda sanitaria. A lui formulo i migliori auguri, con l'auspicio di rilanciare il nostro istituto di Rionero in Vulture". Lo afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



“La nomina del dott. Massimo De Fino rappresenta una grande opportunità per ottimizzare le attività a carattere scientifico di diagnosi e cura delle patologie oncologiche. Tali attività necessitano di una sempre migliore attenzione verso i sofisticati sistemi di screening e le nuove terapie. Il dott. Massimo De Fino saprà indirizzare il Crob verso questi ambiziosi obiettivi”. È questo il commento del Vicepresidente della Regione Basilicata e Assessore alla Salute e alle politiche della persona, Francesco Fanelli.