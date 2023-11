"I giornali nazionali hanno parlato di "modello Basilicata" sulla cessione dei crediti. Oggi la Giunta ha approvato il disciplinare che é il primo step di attuazione della legge regionale a prima firma Tommaso Coviello, votata all'unanimità dal Consiglio regionale, che offre una risposta alle tante aziende lucane in difficoltà a causa del Superbonus. Questa Giunta regionale vuole sostenere la transizione energetica, l'efficienza energetica degli edifici che sono i responsabili del 40% delle emissioni di Co2 e vuole sostenere anche la sostenibilità delle imprese lucane che sono in prima linea su questo fronte. É un segnale senza precedenti che la regione offre a imprese e cittadini. Siamo stati pionieri in Italia, non ci credeva nessuno, hanno scommesso in tanti sull'incostituzionalità della norma. E invece anche questa volta ce l'abbiamo fatta". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.