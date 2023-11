Taglio del nastro, cooking show, analisi sensoriali e cerca del tartufo con i cani. Sono solo alcune delle attività in programma domenica 19 novembre 2023 per l’apertura ufficiale del 1° Forum regionale del tartufo bianco e nero. A portare i saluti, alla Galleria Civica, alle ore 11.30, introdotti da Eugenio Tropeano, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, insieme al sindaco della Città di Potenza, Mario Guarente, e all’assessore regionale alle Politiche agricole, Alessandro Galella. Seguirà il taglio del nastro e l’inaugurazione del villaggio del tartufo in Largo Pignatari, dove saranno presenti le imprese lucane: I tartufi della collina lucana di Calvello (Pz); Viggiani Tartufi di San Mauro Forte (Mt); La Radice Srl di Avigliano (Pz); l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani di Scanzano Jonico (Mt); Vivai Azzato di Satriano di Lucania (Pz); Pellitta Truffles di Policoro (Mt); APS Tartufai del Serrapotamo di Carbone (Pz); Azienda Agricola Doino e Corto Circuito di Bella per la promozione del pregiato tartufo lucano.



Alle 13.00, l’Unione Regionale Cuochi Lucani animerà la piazza con un cooking show per la degustazione di una maccheronata con zucca, ragù bianco di coniglio e tartufo bianco.



Per l’ora di pranzo nei ristoranti e bistrot della città che hanno aderito al percorso del gusto, sarà possibile degustare i menù a base di tartufo. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani Basilicata, nel villaggio del tartufo, nel primo pomeriggio sarà possibile seguire l’analisi olfattiva e microscopica del fungo lucano e, per grandi e piccini, alle 16.00 e alle 19.00, si potrà partecipare alla caccia al “tesoro”, simulazione della cerca del tartufo e addestramento con gli amici a quattro zampe.



Alle 18.00, in programma il cooking show dell’Unione Regionale Cuochi Lucani con terrina di castagne al tartufo bianco.



Per gli appassionati e i cultori del gusto, sarà possibile per cena degustare ricette a tema nei ristoranti e bistrot che hanno aderito al percorso del gusto con i diamanti in cucina.



Tutte le attività sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



Il 1° Forum regionale del tartufo bianco e nero è organizzato dalla direzione generale Politiche agricole della Regione Basilicata, struttura di Agromarketing, con il patrocinio del Comune di Potenza, la collaborazione del Centro Nazionale del Tartufo di Alba, Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, Unione Regionale Cuochi Lucani, Associazione Nazionale Tartufai Italiani - Basilicata.