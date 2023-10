Acquisire competenze utili alla formazione di donne professioniste per favorire una più marcata partecipazione femminile nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche e private.



E’ l’obiettivo del “Woman on Board” (Più donne per i CDA), il corso patrocinato anche dalla Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi, la cui penultima tappa si è tenuta a Venezia, nella prestigiosa location di Palazzo Mocenigo sede del museo del profumo e del costume.



“Il corso – ha spiegato Lisanti – ha toccato varie regioni d’Italia, tra cui anche la Basilicata, ed è stato di grande interesse nell’ottica della formazione di donne professioniste. Ringrazio la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, con la quale ho avuto l’onore di frequentare il corso, per avermi coinvolta in un momento di alta formazione e di acquisizione di ulteriori competenze.



La Provincia di Matera, l’ufficio della consigliera Lisanti e quello della consigliera regionale Pipponzi - ha concluso Lisanti – lavorano alacremente per implementare non solo il processo formativo delle donne, attraverso una nuova cultura del lavoro, ma anche e soprattutto per favorire sempre più un percorso inclusivo, paritario e di merito nella pubblica amministrazione”.