L’impegno dell’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra sulla SS653 Sinnica manifestato nell’incontro con Anas ha bisogno di tradursi concretamente in atto programmatico e di spesa. Lo sostiene Francesco Cupparo, già assessore regionale, per il quale è sicuramente encomiabile la sensibilità dimostrata dall’assessore Merra che riconosce la funzione strategica della Sinnica non solo per l’area Sud ma per l’intera Regione come infrastruttura di collegamento con la Campania, la Puglia e la Calabria. In particolare l’evidente e diffuso dissesto lungo il viadotto Fortunato, sempre sulla Sinnica in territorio di Senise, tenuto conto della stagione autunnale e delle probabili precipitazioni, richiede un’azione urgente per mettere in sicurezza la viabilità e l’area interessata al fine di scongiurare l’eventuale chiusura dell’arteria che avrebbe conseguenze disastrose per l’intero Senisese. Vorrei ricordare – aggiunge – che cinque anni fa per impedirne l’interruzione, su mia sollecitazione, furono stanziati 41mila euro circa per eseguire lavori di somma urgenza che, ultimati già da anni, non risultano ancora pagati all’impresa esecutrice. Per tutto questo, in primo luogo come cittadino di questo territorio, chiedo all’Assessore di individuare nella programmazione regionale una specifica posta di bilancio per finanziare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del viadotto in questione e per garantire il pagamento dei lavori eseguiti cinque anni fa. Ci aspettiamo che l’impegno espresso dall’assessore Merra si traduca in atti operativi che possano dare risposte tempestive e concrete in tempi celeri.