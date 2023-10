Il MoVimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte, come sempre, quando c’è da mettere in campo serietà e responsabilità ma pretende rispetto, non solo perchè è la prima forza politica in Basilicata ma soprattutto perchè senza una reciproca e comprovata stima, ogni progetto, per quanto promettente, è debole e destinato al fallimento.



Partiremo dalle esigenze dei cittadini lucani e dalle difficoltà espresse dalla nostra base e lo faremo in modo serio e trasparente.



Costruire una coalizione forte e vincente per le prossime elezioni regionali, non è di certo un lavoro facile. Le diverse anime che potrebbero comporre il tavolo delle forze progressiste e civiche, concentrato sui temi, devono ascoltarsi e comprendersi. E' per questo che il M5S, ad oggi, non ha espresso veti, perchè non partiamo mai dai nomi ed il metodo di lavoro che ci siamo dati consiste nel mettere al centro temi e soluzioni. Sarà dunque solo in virtù di un progetto serio per la Basilicata, che ci occuperemo di nomi, tenendo alta l'asticella come sempre abbiamo fatto. Ci aspettiamo da parte di tutti responsabilità ed impegno per dare un futuro alla nostra regione e per contrastare le politiche fallimentari di questo centrodestra, che ha riportato la Basilicata indietro di 20 anni, impedendone ogni sviluppo. Vogliamo un cambio di paradigma culturale. Noi siamo pronti.







On. Arnaldo Lomuti



Coordinatore Regionale M5S