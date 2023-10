C'è tanta Basilicata a Roma al Villaggio della Coldiretti in corso al Circo Massimo. Un vero e proprio villaggio contadino per toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 10%% italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. Dalla Basilicata tre aziende, “Degustazioni di casa Valentino”, “Terre delle Dolomiti", “P& G” di Vincenzo Padula e la cooperativa “La nuova aurora” che da anni gestisce ormai il marchio collettivo “Io sono lucano” con l’obiettivo di valorizzare e commercializzare le produzioni agricole lucane. Hanno portato nella capitale il meglio delle produzioni dell'agricoltura e della zootecnia. “Sarà l'occasione, fino a domenica, grazie anche alla presenza di esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile. Spiega il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani, a Roma assieme al vice presidente, Pietro Bitonti, al direttore regionale, Paolo Giannini, ai provinciali Maria Cerabona e Vincenzo Ruggieri - per discutere sui temi del cambiamento climatico, dell’alimentazione, dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico. E' anche l'occasione per far conoscere le nostre bontà enogastronomiche e valorizzare i nostri territori”. E' possibile, infatti, visitare i più grande mercato a chilometri zero mai realizzato in Italia dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia, le più golose tipicità del Paese ma anche le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Sarà anche possibile fare la Spesa sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose. Un intero settore è dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio ma sarà possibile conoscere le razze salvata dall’estinzione in una vera e propria arca di Noe. Ma al Villaggio spazio ci sono anche agli orti con i tutor e il percorso sensoriale, Generazione agricoltori con l’area dedicata alle idee dei giovani imprenditori agricoli che fanno innovazione nel Paese, e le iniziative dei Coldiretti senior. Si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e nell’Enoteca del Villaggio, dove degustare i migliori extravergine, vini e birra agricola, o seguire le lezioni di agricosmesi delle donne della Coldiretti con i trucchi di bellezza della nonna. Al Villaggio si potranno anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica Terranostra con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne.