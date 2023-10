Oggi e domani anche in Basilicata si terrà la festa della partecipazione, la due giorni di mobilitazione lanciata dalla Cisl a livello nazionale a sostegno della campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa. Si parte questa mattina con un tavolo a Potenza, in Via Milano, nei pressi del mercato del rione Verderuolo, dalle 9 alle 13, che vedrà la presenza della segreteria regionale e dei segretari di federazione. Domani, sabato 14 ottobre, sono stati programmati tavoli ancora a Potenza, in Viale Dante, all’altezza dell’ingresso delle scale mobili, dalle 9 alle 13, a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, dalle 10 alle 13, e a Villa d’Agri, sotto il portico di Piazza Zecchettin, dalle 9:30 alle 12:30. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Potenza, Matera e Villa d’Agri possono sostenere la proposta di legge recandosi con un documento di riconoscimento valido ai tavoli allestiti per la raccolta. Nel frattempo, la raccolta firme continua anche negli altri comuni della regione con specifiche iniziative organizzate dalle sedi comunali della Cisl. Diverse anche le adesioni finora da parte di esponenti del mondo istituzionale lucano.