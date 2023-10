Si terrà domani, venerdì 6 ottobre alle ore 15.15, a Matera, nell’Aula Magna dell’Università di Basilicata, l’Assemblea dei Giovani Amministratori di Basilicata per eleggere i propri organismi.

La Basilicata conta oltre 250 giovani amministratori comunali under 35, i quali sono chiamati ad eleggere al proprio interno il coordinamento regionale, composto da 20 membri, ed il loro coordinatore. Il Coordinamento regionale dei giovani amministratori durerà in carica 5 anni e sicuramente contribuirà a rafforzare l’azione dell’Associazione dei Comuni sui territori.

Il primo significativo impegno del neoeletto coordinatore sarà previsto già il prossimo 24 ottobre, allorquando dovrà partecipare, unitamente al Presidente ed agli altri organismi di Anci Basilicata, alla 40° Assemblea Annuale dei Comuni Italiani, che si terrà in quel di Genova.

L’Assemblea Giovani sarà presieduta dal Presidente di Anci Basilicata, Andrea Bernardo, e vedrà anche la presenza di un rappresentante del Rettore e del coordinatore nazionale Anci giovani, Andrea Baroncini, oltreché di altri componenti del Direttivo Anci Basilicata.

Nell’occasione verranno trattati anche alcuni temi politico-amministrativi di precipuo interesse per i giovani amministratori, quali: le politiche giovanili, le politiche sociali e del lavoro, le opportunità per i giovani lucani rivenienti dalla programmazione europea/nazionale/regionale.