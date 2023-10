“Impegno ufficialmente preso dal presidente Bardi. Presto gli atti che assegnano il finanziamento della messa in sicurezza e poi dell'adeguamento. Siamo soddisfatti per come si è concluso l’incontro con il presidente Bardi sulle criticità della strada provinciale Pozzitello - San Basilio, tema per cui ci eravamo già impegnati come gruppo consiliare in questi mesi, con una mozione e con la raccolta firme, insieme all'amico Mario Petracca di Italia Viva Pisticci. Come confermato e auspicato nell'incontro di venerdì scorso a Pisticci, il tavolo in Regione Basilicata è stato estremamente positivo e volto a trovare soluzioni adeguate, alla presenza dei numerosi cittadini della delegazione giunti a manifestare davanti al palazzo della Giunta. Il presidente Bardi, in presenza anche del presidente della Provincia Marrese e del sindaco di Albano, oltre che del sottoscritto consigliere regionale, ha preso un impegno ben preciso. Nel giro di qualche settimana ci sarà il finanziamento della messa in sicurezza della strada e della progettazione dell'ampliamento definitivo a valere sulla prossima programmazione europea, entro il 2023 e comunque non appena saranno pienamente disponibili i fondi europei a partire degli FSC. Oltre 100 cittadine e cittadine di Pisticci e dell’area hanno atteso l’esito dell’incontro per ore dopo la manifestazione collettiva. Dal canto nostro, continueremo vigili a monitorare che l’impegno di Bardi venga rispettato”.



Lo rende noto il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo di Italia Viva - Renew Europe.