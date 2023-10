Il Segretario PD Basilicata Giovanni Lettieri accoglie positivamente l’incontro che si è svolto ieri tra azienda e sindacati sul futuro dello stabilimento Stellantisi di Melfi.

“Un incontro in cui prendiamo atto – precisa il Segretario - è stata ribadita la centralità del più moderno impianto che l’ex Fiat ha in Italia e che a partire dal 2024 realizzerà 5 nuovi modelli appartenenti anche ad altri marchi stranieri.

Dal punto di vista industriale si aprono prospettive importanti che vanno colte subito. Per questo, ci attendiamo che la Regione Basilicata e il Governo facciano la loro parte attivandosi per politiche di sostegno all’azione di rilancio industriale del sito produttivo.

Per la parte politica istituzionale non ci sono più alibi, è tempo di agire.

Un processo però, che deve riguardare anche l’indotto auto motive che vive con preoccupazione la situazione di stallo nella quale si trova. Da ieri abbiamo un po' di nebbia in meno dal punto di vista strettamente industriale, ed è proprio per questo che intendiamo incalzare il governo regionale e quello nazionale a fare la propria parte per non sprecare un’occasione importante nell’interesse della salvaguardia dei livelli occupazionali e della produttività degli impianti di Melfi”.



Il Segretario regionale

Giovanni Lettieri