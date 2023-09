Recentemente, il Ministro Adolfo Urso ha affrontato il tema dei prezzi dei carburanti in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che, nonostante le crescenti spese, il costo dei carburanti in Italia rimane competitivo rispetto a nazioni come Francia, Germania e Spagna, specialmente quando si considera la rimozione delle accise. Questa dichiarazione continua ad essere rilevante e attuale.

Tuttavia, l'idea di coinvolgere il Consiglio Regionale di Basilicata nella questione dei prezzi elevati dei carburanti, come suggerito dalla Consigliera Sileo nella sua nota stampa, non è condivisibile. La Consigliera Sileo sostiene la necessità di un intervento tempestivo e di una discussione partecipativa sull'utilizzo dei fondi derivanti dalle royalties petrolifere. Sarebbe però imprudente utilizzare tali fondi per abbassare i prezzi dei carburanti, tenendo presente le ingenti risorse che in passato sono state sprecate senza lasciare un'eredità concreta alle generazioni future.

Il governo regionale di centro-destra ha già intrapreso misure volte a cambiare questa tendenza e ora è essenziale proseguire su questa strada. Per quanto riguarda il problema del caro-benzina, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di adottare un provvedimento per stabilizzare i prezzi alla pompa.



Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’evento della CNA a Roma, ha infatti dichiarato che "i provvedimenti inerenti al caro benzina pensiamo di poterli configurare già nel prossimo Consiglio dei Ministri. Ma sicuramente lo faremo dopo il confronto che avremo venerdì con le forze sindacali, che ce lo hanno richiesto, su come contrastare il fenomeno inflattivo e garantire una politica dei redditi”.

Inoltre, è stato annunciato che dall'1 Ottobre entrerà in vigore il Patto Antinflazione, sostenuto da tutti gli attori della filiera produttiva. Si prevede che nelle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri sarà varato un decreto sull'energia, che includerà anche il bonus benzina.

In sintesi, il governo Meloni è impegnato a trovare soluzioni concrete per affrontare la questione del caro benzina e a garantire che i cittadini italiani, compresi quelli lucani, possano beneficiare di prezzi dei carburanti più equi. Per farlo è necessaria una politica economica responsabile e lungimirante che tenga conto delle implicazioni future delle scelte presenti, e che non comporti un prezzo più alto in termini di sostenibilità economica e finanziaria per le generazioni a venire.



Giuseppe Giuzio

Commissario Provinciale Fratelli d'Italia - Potenza