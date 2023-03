Il risultato ottenuto dalla città Pisticci è un successo di tutta la Basilicata”. Così l'assessore regionale all'Ambiente e all'Energia, Cosimo Latronico, commenta il secondo posto ottenuto da Pisticci nell'ambito del “Premio Città Italiana dei Giovani 2023”. “Il progetto messo in campo dalla città di Pisticci non va disperso, anzi, va valorizzato. Bisogna costruire ed alimentare delle relazioni virtuose con i giovani che vivono in Basilicata e con i tanti che per ragioni di studio o di lavoro sono altrove, perché il loro contributo per costruire in futuro possibile per la Basilicata si possa nutrire della loro iniziativa e del loro apporto”.