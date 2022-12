"Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento dell’On. Enzo Amendola, che ringrazio, che affronta con immediatezza le conseguenze degli eventi calamitosi che di recente hanno colpito la città di Maratea.







Il lavoro sinergico e silenzioso ha dato buoni frutti seppure le risorse stanziate, 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, non siano ancora sufficienti per risolvere in modo definitivo il problema del dissesto idrogeologico che incombe su Maratea. Rappresenta comunque un indubbio segnale per la nostra comunità. Sul tema della fragilità dei nostri territori, ed aggiungo dell’erosione costiera, l’impegno del Partito Democratico non si fermerà qui, perché servono interventi strutturali".







Il Partito Democratico di Basilicata, conclude Roberto Cifarelli, svolgerà, attraverso l’interazione con il territorio, con le associazioni, operatori di settore e associazioni datoriali iniziative politico-istituzionali che affronteranno questi temi.