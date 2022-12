21/12/2022 - Federpensionati Coldiretti Basilicata: 'Un'intesa comune per gli anziani'

Una significativa e forte intesa per difendere e tutelare i diritti dei pensionati lucani in un momento assai difficile della vita della nostra regione. E' questo il messaggio che la Federpensionati Coldiretti di Basilicata lancia a tutte le associazioni di pe...-->continua