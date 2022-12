Per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) 160 lavoratori e lavoratrici di ISCOTT dello Stabilimento Stellantis di Melfi sono stati chiamati a votare e 103 di loro si sono recati nelle urne. La Uiltucs Basilicata si è presentata all’appuntamento con 4 candidati, il 40% in più della scorsa tornata elettorale, ottenendo un aumento delle preferenze pari al 30% in più sulla tornata precedente, e ottenendo il primato di preferenze, distanziando la Fisascat CISL e la CGIL e l’UGL.



Per Donato Rosa (Uiltucs Basilicata) e Vincenzo Tortorelli (Uil Basilicata) è un grandissimo risultato ed un enorme riconoscimento da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che conferma il grande impegno che tutta l’organizzazione ha profuso all’interno di ISCOTT.



Un risultato storico ancora più importante perché arriva dopo una dura campagna elettorale ma soprattutto, un grande risultato perché premia, con assoluta evidenza, la Uiltucs Basilicata. Questa Organizzazione grazie alla passione, l’impegno e la serietà dei delegati, dei funzionari e dei propri dirigenti, ha conquistato il primato.



Tale risultato è davvero importante e dà grande soddisfazione ed orgoglio a tutta la Uil di Basilicata e Nazionale, perché dimostra, ancora una volta, come la Uiltucs Basilicata stia percorrendo la strada giusta. Non è stato facile e, durante il percorso, gli ostacoli, interni ed esterni, non sono mancati, ma anche se duro e faticoso, la Uiltucs lucana di oggi non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, l’assistenza ed i servizi di qualità che i lavoratori e le lavoratrici di ISCOTT e non solo richiedono quotidianamente. Un risultato eccezionale che arriva nonostante il momento delicato in cui versano i lavoratori di ISCOTT con continue perdite economiche, falcidiati dai CDS provocati dalla difficile situazione in cui versa lo stabilimento di Stellantis, ed hanno premiato comunque la UILTUCS che li ha sempre sostenuti, partendo dalla manifestazione partecipata davanti alla Regione e poi affrontata dal tavolo tecnico con l’Assessore alle attività produttive. Anni di impegno e determinazione che dimostrano a tutti quelli che vivono la passione del sindacato sempre più proiettato a diventare il sindacato della rappresentanza dei lavoratori e in generale delle persone.