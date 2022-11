Un grande riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dal nostro unico Senatore lucano, Gianni Rosa, che è stato eletto Vice Presidente della VIII Commissione del Senato ‘Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica’. Un grande riconoscimento a livello nazionale da parte di Fratelli d’Italia, partito che ha contribuito a fondare e a far crescere in Basilicata.

Non possiamo che essere orgogliosi di questa elezione che rappresenta la conferma delle capacità politiche di Gianni Rosa, che si è già distinto a livello nazionale quando ricopriva la carica di Assessore regionale all’Ambiente.

Siamo orgogliosi di questa nomina.

E siamo certi che un ottimo amministratore come Rosa saprà interpretare questo ruolo con equilibrio, dedizione e competenza in una fase in cui il Paese attende risposte urgenti dalla politica in materia energetica e ambientale.



Vincenzo Claps, Segretario cittadino di Fratelli d’Italia Città di Avigliano