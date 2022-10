Il Consigliere Leggieri presenta una interrogazione eIl Consigliere Leggieri presenta una interrogazione eIl consigliere regionale del M5S di Basilicata, Gianni Leggieri, ha presentato un’interrogazione al presidente della Giunta regionale e all’assessore alla Sanità per avere informazioni sulla mancata erogazione della 14esima mensilità in favore degli autisti delle ambulanze delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usco).



Nei giorni scorsi - si legge nella premessa dell’atto ispettivo - le segretarie Fp Cgil e Filcams Cgil Potenza hanno segnalato al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che i quattordici lavoratori delle (Usco), istituite dall’Asp ad aprile 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica, non hanno ancora percepito la 14esima mensilità. Sono sette le postazioni Usco della provincia di Potenza, con quattordici autisti che effettuano turni massacranti di dodici ore al giorno, sette giorni su sette; gli stessi durante la pandemia hanno affiancato gli operatori sanitari, rischiando di infettarsi, senza avere la possibilità di poter riposare tra un turno e l’altro, e percependo una paga vergognosa di soli 7 euro (lordi l’ora).



Obiettivo dell’interrogazione è conoscere come il governo regionale intende muoversi per poter tutelare gli interessi di questi bistrattati lavoratori e in che modo l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza intende intervenire presso la ditta appaltatrice affinché la 14esima mensilità, non ancora corrisposta, possa essere liquidata al più presto; nonché la tempistica con la quale l’Azienda sanitaria intende convocare le Organizzazioni Sindacali per confrontarsi su questi temi.