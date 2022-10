11/10/2022 - M5S Basilicata. La maggioranza Bardi non c’è più e preferisce scappare

Come volevasi dimostrare: la maggioranza di centrodestra scappa, non c’è e preferisce dedicarsi ad altre faccende non meglio identificate, tanto da far saltare la seduta di Consiglio Regionale per oggi. La conferenza dei capigruppo ha deciso, ancora una volta ...-->continua