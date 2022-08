Che fine ha fatto la richiesta alla Regione Basilicata di 25 milioni di euro a favore di Matera? Francesco Salvatore, Michele Paterino, Liborio Nicoletti, Lucianna Stigliani e Gianfranco De Palo, ovvero 5 Consiglieri di maggioranza dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, hanno depositato l’1 giugno scorso una mozione di indirizzo per richiedere un contributo economico straordinario alla Regionale Basilicata, pari a 25 milioni di euro in tre anni, “da investire per il rifacimento delle strade cittadine, affrontare il caro bollette, programmare la gestione del canile comunale”. La mozione è stata discussa nel consiglio comunale dello scorso 13 giugno.

La mozione è stata però ritirata in questa seduta del Consiglio Comunale con l’impegno di discutere il tema in Commissione. A distanza di oltre due mesi tutto tace. Nessuno si è preoccupato di affrontare la questione e questa vicenda non fa altro che ribadire quanto sia fallimentare l’attività politica dell’Amministrazione Bennardi. Solo chiacchiere e distintivo, annunci e promesse ma quando si tratta di passare dalle parole ai fatti l’Amministrazione Bennardi si conferma incapace e inconcludente. E così mentre Potenza può beneficiare di 40 milioni per evitare il dissesto finanziario del Comune del capoluogo di regione alla città di Matera non è arrivato praticamente nulla dall’ente regionale, per colpa di un’Amministrazione fantasma, completamente distaccata dalla realtà e assolutamente inadeguata a svolgere questo compito. Matera non merita un’Amministrazione come quella che si ritrova da circa due anni, Matera non può continuare a sopportare un sindaco che non riesce a svolgere in maniera efficace il suo ruolo. I pentastellati si sono confermati dei dilettanti allo sbaraglio e il sindaco Bennardi dovrebbe fare meno selfie e più azioni concrete per i cittadini. Non si può vendere fumo sui social ma occorre lavorare seriamente dalla mattina alla sera per dimostrare di avere veramente a cuori le sorti del nostro territorio. L’Amministrazione Bennardi è stata fino a oggi totalmente fallimentare, i grillini e chi li sostiene ne prendano atto e vadano a casa.