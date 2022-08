Il partito democratico di Lauria, riunitosi in assemblea in data odierna, esprime con forza la sua disapprovazione sul metodo utilizzato nella scelta delle candidature in quanto contrario ai principi fondanti del partito. E si aggiunge alla voce degli altri circoli che già hanno espresso il proprio dissenso.

Vieppiu’. Le scelte operate confliggono con la giusta attenzione ai territori ed al merito inteso come esperienza, militanza ed abnegazione .

La base del partito non può essere intesa come terra di conquista o serbatoio sicuro di voti, ma rappresenta il vivaio ove coltivare idee, programmi e classe dirigente.