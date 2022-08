“Sosteniamo con forza la battaglia in difesa dei lavoratori di Stellantis e condividiamo la necessità di prevedere da subito azioni che contrastino qualsiasi tentativo di ridimensionamento delle unità produttive presenti in Basilicata e per questo saremo con lavoratrici e lavoratori e con i loro sindacati venerdì 5 agosto alle ore 16 sotto la sede della Regione Basilicata in occasione dell’incontro del tavolo automotive che è stato convocato.

Lo Stabilimento di Melfi è parte viva della nostra comunità regionale e del nostro sistema economico sociale e non possiamo derogare del chiedere impegni ufficiali per difendere oggi i lavoratori dell’indotto, domani quelli della struttura madre, prima che a cascata si riproduca un sistema di riduzione dei posti di lavoro. E noi non possiamo permettercelo".