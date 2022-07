Il sindaco di Terranova di Pollino, Enzo Golia interviene duramente, con un post, sui guasti che hanno lasciato senza acqua la comunità terranovese. ''Lasciare a secco di acqua una Comunità intera è una vergogna insostenibile. È la seconda volta, nel giro di poco più due anni, che si verifica la medesima vergognosa e incresciosa situazione.

Da molti giorni ho segnalato personalmente, per le vie brevi ad Acquedotto Lucano, la presenza di rotture (a me segnalatemi da cittadini) sulla condotta dell'acquedotto Principessa. Ho rimarcato che in mancanza di interventi tempestivi si sarebbe potuto verificare uno svuotamento del serbatoio cittadino. Ciò nonostante, solo martedì scorso si è proceduto, dopo insistenze da parte del sottoscritto, a sistemare la perdita in località Principessa. Non ci vuole, comunque, grande scienza per capire (considerato anche il periodo di straordinaria siccità) che per lasciare a secco un paese intero ci sia qualche altra rottura anche sulla condotta principale di "Pittacurc". Mi chiedo e chiedo ai vertici di Aquedotto Lucano, quali siano stati i controlli effettuati nei giorni scorsi per non essersi resi conto dello svuotamento eccessivo di un serbatoio dalla capacità di molte centinaia di metri cubi. Ho anche chiesto, sempre nei giorni scorsi, ai responsabili zonali di A.L. di intervenire su altre criticità non più rinviabili. Attendo da parte dell'ente gestore della risorsa idrica risposte concrete e non chiacchiere, riservandomi sin d'ora azioni atte a tutelare l'immagine di una Comunità turistica profondamente offesa dal ripetersi ciclico di evidenti inefficienze''.