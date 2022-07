Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con lo scopo di valorizzare il Patrimonio Immateriale Culturale, raccoglie e divulga conoscenze sui giochi tradizionali legati alle culture alimentari italiane partecipando allo sviluppo territoriale e turistico sostenibile attraverso l’organizzazione di attività di ricerca ed eventi itineranti. Nasce così il progetto dell’AGA- Associazione Giochi Antichi - denominato “CIBO e GIOCO: patrimonio tradizionale ludico e alimentare” che coinvolge le Comunità ludiche tradizionali i cui folclori esprimono, nella vita sociale, quotidiana e festiva, legami profondi tra gioco e cibo.

Questo progetto è una grande opportunità per evidenziare maggiormente ed esplorare le pratiche culturali, in passato marginalizzate o considerate “patrimonio minore delle culture popolari” che oggi sono diventate, invece, centrali nella vita di molte Comunità.

L’AGA ha selezionato la nostra Città per la realizzazione di un filmato narrato che sarà distribuito su rete nazionale dal GeCA - Geoportale della Cultura Alimentare, collegando la nostra Montescaglioso con altri paesi della Basilicata e con ulteriori realtà ludiche tradizionali italiane ed estere praticanti tradizioni simili o che presentano tratti di affinità.

Un’occasione importante per la nostra Comunità: il 23 luglio 2022, dunque, in piazza Roma edizione straordinaria del gioco “Il Palo della Cuccagna” che avrà come premi gustosi prodotti tipici Montesi.

Un ringraziamento particolare al Vice Sindaco Rocco Oliva ed alla Consigliera Francesca Mazzoccoli per aver lavorato alla realizzazione di tutta la manifestazione.