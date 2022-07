Angelo Lamboglia, già sindaco di Lauria, ha replicato a un posto di Francesco Piro, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, sulla gestione del comprensorio scioviario del Sirino.



La nota di Lamboglia



Al di là di tutte le situazioni che possono indurre reazioni giuste o sbagliate, dell'appartenenza, del campanilismo o altro un rappresentante istituzionale non può affermare, in modo disinvolto e alimentando contrapposizioni tra territori, senza tenere in alcun conto parametri oggettivi, quanto segue: "Chiedo al Sindaco di Lauria, considerato il forte disagio per i Cittadini di Lagonegro, la restituzione degli uffici del distretto sanitario asp, dell’acquedotto Lucano, dell’ufficio dell’impiego, dell’area industriale zes, e di tutto quello che negli anni passati ci è stato “violentemente” tolto"

Quanto scritto è grave perché tra territori serve coesione e non ulteriore disgregazione, funzionale solo ad azzerare tutti, e soprattutto perché sarebbe opportuno spiegare il perché il paese più grande dell'area sud, sia in termini di estensione che di abitanti, proprio in base ai numeri che alimentano i vari servizi non dovrebbe godere della loro erogazione sul proprio territorio. Negli anni si è accettato, nell'ottica della famigerata città territorio, di avere altrove e su territori limitrofi servizi importanti, ma questo non vuol dire che la nostra comunità debba essere mortificata da rappresentanti istituzionali che dovrebbero interpretare il ruolo non da tifosi ma da riferimento a prescindere da appartenenze e ruoli. Lauria "era", "è" e "rimarrà", grazie ai suoi numeri e ai suoi laboriosi abitanti, autosufficiente per molti aspetti ma questo non è stato e non sarà mai utilizzato come elemento destabilizzante nei confronti dei piccoli comuni che hanno anch'essi necessità di andare avanti e con cui è necessario fare squadra. Voglio chiudere sottolineando che se si guarda a molti altri territori della nostra bella Italia si potrà avere conferma del fatto che le strutture atte ad erogare servizi si concentrano laddove ci sono i numeri e non il contrario. Dunque a prescindere da qualsiasi appartenenza invito tutti a meditare, soprattutto i cittadini che, quando chiamati a scegliere, mi auguro terranno conto anche di questi aspetti. Lauria, uno dei paesi più grandi della Basilicata, non può subire attacchi simili visto che, nonostante la propensione a creare coesione e non disgregazione, in passato sono già state accettate molte scelte oggetto, tra le altre, di pesanti attacchi della parte politica locale che afferisce a chi oggi esterna con leggerezza concetti che non stanno né in cielo né in terra.