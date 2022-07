Tutto pronto per la due giorni in cui sarà ospite in Basilicata il Viceministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del Governo Draghi, Alessandro Morelli, che lunedì e martedì visiterà alcune importanti infrastrutture lucane ed alcune località in cui sono previste opere viarie strategiche: primo giorno dedicato al potentino, con i sopralluoghi a Lavello, Melfi e Tolve. A Lavello farà visita all’invaso del Rendina, dopodiché terra un punto stampa presso il San Barbato Resort, per poi fare tappa presso area industriale San Nicola di Melfi – Progetto Hub intermodale merci e passeggeri. Nel tardo pomeriggio si recherà a Tolve dove Morelli parteciperà ad un incontro pubblico presso la Casa comunale per il illustrare il progetto del collegamento Salerno/Potenza/Bari, attraverso il tunnel del valico di Pazzano, dove prenderanno parte il vicepresidente della giunta regionale Francesco Fanelli e il sindaco di Potenza Mario Guarente. Martedì invece, il Viceministro sarà a Matera, accompagnato anche dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pasquale Cariello, dove terrà un punto stampa presso il Comune, nella sala Mandela, per discutere della ferrovia Matera-La Martella-Ferrandina e della Ss 7.”



“E’ con grande soddisfazione che accogliamo la visita del Viceministro Morelli in Basilicata, perché rappresenta una presenza autorevole in un settore, quello infrastrutturale, nel quale la Basilicata deve svoltare. È un momento nel quale ci sono e ci saranno tantissime risorse finanziare e noi dobbiamo farci trovare pronti: per questo avere al nostro fianco rappresentanti del Governo nazionale è fondamentale.”





Lo dichiarano in una nota stampa condivisa, i Senatori del gruppo Lega, Pasquale Pepe e Roberto Marti, e l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra.







PROGRAMMA BASILICATA 4 E 5 LUGLIO 2022



GIORNO ORARIO LUOGO EVENTO

Lunedì 04/07/2022 12.00 Lavello (Pz) Sopralluogo presso l’invaso del Rendina (Abate Alonia)

Lunedì 04/07/2022 13.00 Lavello (Pz) Conferenza stampa presso San Barbato Resort

Lunedì 04/07/2022 15.00 Melfi (Pz) Sopralluogo presso area industriale San Nicola di Melfi – Progetto Hub intermodale merci e passeggeri

Lunedì 04/07/2022 18.30 Tolve (Pz) Incontro progetto Salerno/Potenza/Bari, attraverso il tunnel del valico di Pazzano

Martedì 05/07/2022 11.30 Conferenza stampa presso il Municipio, nella sala Mandela, avente ad oggetto la ferrovia Matera-La Martella-Ferrandina e la Ss 7.