Il sindaco di San Severino Lucano, Franco Fiore, esprime parole di soddisfazione per l’opportunità che la Regione Basilicata, nella persona dell’assessore Cosimo Latronico e del presidente Bardi, ha prospettato per il suo e altri comuni del Pollino, con il finanziamento del progetto “I sentieri del Benessere”.

Ricordiamo che il governo regionale ha stanziato dei fondi per finanziare la valorizzazione dei borghi dei comuni di Rotonda, (capofila), Nova Siri, San Severino Lucano, Chiaromonte e Latronico.

Il finanziamento prevede anche risorse per altri piccoli borghi di Basilicata.

“Per noi è una grande opportunità, afferma Fiore, in questi piccoli centri a vocazione turistica, questi fondi ci daranno la possibilità di rivitalizzare aree da valorizzare spesso lasciate in abbandono, arricchendo la nostra offerta turistica con la garanzia di poter coniugare crescita economica, benessere e sostenibilità ambientale”.

È stata ancora impegnata nella manovra finanziaria una risorsa per la compensazione ambientale per i comuni macrofornitori di acqua “grazie all’impegno dell’assessore Latronico, dice Fiore, abbiamo avuto il finanziamento di un’altra annualità della compensazione ambientale. Per i comuni interessati è un fatto di rilievo perché si dispone di risorse importanti da utilizzare secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali e mi congratulo con l’assessore Latronico per il suo impegno profuso anche su questo fronte”