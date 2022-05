“A Scanzano Jonico si sta consumando un’escalation inaccettabile di roghi alle strutture balneari. Le fiamme al lido ‘La Baia delle Scimmie’ sono state seguite da due incendi al lido ‘Kikka’, in località Terzo Cavone. L’origine dolosa sembra, purtroppo, più che un’ipotesi. Ad ogni modo, se dovesse essere confermata, sono certo che l’autorità giudiziaria saprà mettere in campo le azioni necessarie per individuare gli autori di questi gesti e, se dovessero emergere indizi legati alla criminalità organizzata, la Direzione Distrettuale Antimafia saprà illuminare le zone d’ombra criminose che non devono danneggiare l’equilibrio sociale ed economico della Basilicata”.

Così, in una nota, il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, Pasquale Pepe.

“Sabato mattina – aggiunge Pepe – sarò a Scanzano Jonico per esprimere di persona la mia solidarietà ai gestori colpiti dai roghi e per testimoniare la vicinanza delle istituzioni alla comunità locale. Confido che si faccia celermente luce sull’accaduto, affinché si possa ridare serenità agli animi dei cittadini e degli operatori in vista dell’apertura dell’imminente stagione balneare, che dovrebbe portare un po’ di ossigeno all’economia del settore, dopo due anni di pandemia”.