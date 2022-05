Per il 18 maggio, ore 19.00, nell’auditorium dell’IIS Fermi di Policoro, è in programma “Dante cabaret: Luce, Fuoco, Angeli”, spettacolo di letture dantesche a cura di Franco Palmieri, attore e drammaturgo forlivese, direttore artistico della manifestazione “Dante. Tòta la Cumégia” e “Matera Incanta Dante”.



Si tratta della prima esibizione del nuovo spettacolo in Basilicata. E’ un viaggio poetico e a tratti comico che propone un'antologia di visioni, immagini e di personaggi danteschi.



I brani scelti dalle tre cantiche della Divina Commedia, presentati con ironia e humour, vengono spiegati e commentati con aneddoti, informazioni e curiosità che avvicinano questo prezioso materiale poetico a qualsiasi tipo di pubblico.



“Il nostro intento - ha spiegato il Dirigente Scolastico Giovanna Tarantino presentando il ciclo di incontri danteschi del Fermi - è quello di richiamare la profondità di un’opera monumentale attraverso la chiave della leggerezza non banale. L’ironia, anzi, vuole essere una forma per il riconoscimento del carattere contraddittorio, paradossale, indecifrabile della realtà”.



Lo spettacolo di Franco Palmieri sarà aperto al pubblico secondo il rispetto delle vigenti normative.