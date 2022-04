“Prendo atto con rammarico delle dimissioni del Vice Presidente del Consiglio regionale Mario Polese e del Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Gianni Leggieri. Da Presidente del Consiglio in carica ritengo doveroso traghettare l’Ente in un momento tanto delicato sia in termini istituzionali che amministrativi, essendo prossimi alla discussione del documento di bilancio previsionale del prossimo triennio e, comunque, nella convinzione che questa situazione di stallo possa essere risolta già durante la prossima seduta del Consiglio regionale, calendarizzata per lunedì 2 maggio per il rinnovo dell’intero Ufficio di Presidenza”.



Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala evidenziando che “Tutti insieme siamo chiamati ad uno sforzo di responsabilità, non ponendo veti ma facilitando le soluzioni per il solo bene dei cittadini lucani”.



“Colgo l’occasione – conclude Cicala - per esprimere gratitudine ai consiglieri regionali Mario Polese e Gianni Leggieri per la collaborazione proficua di questi tre anni di lavoro all’interno dell’Ufficio di Presidenza, durante i quali abbiamo saputo trovare convergenze e presupposti efficaci per facilitare le attività proprie del Consiglio”.