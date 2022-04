Questa mattina ho avuto il piacere di prendere parte agli Oscar Green di Coldiretti a Roma. Tra i protagonisti anche l’azienda vinicola lucana Cantine di Venosa con “I vigneti dell’Aglianico in orbita con il satellite”. Ho avuto l’onore di incontrare l’enologo e amico Donato Gentile di Ripacandida (Potenza) che mi ha illustrato come l’impresa vitivinicola si basi sull’agricoltura di precisione, sul controllo satellitare dei vigneti per evitare stress termici e per una migliore gestione delle potature, della fertilizzazione, delle fitopatie nonché dell’attuazione delle corrette pratiche agronomiche.





Un progetto innovativo made in Basilicata premiato dall’associazione nazionale di categoria che, oltre a far diminuire le richieste idriche e di fertilizzanti, porta ad ottenere un prodotto dalle qualità organolettiche eccezionali, fondamentale per i vigneti.



On. Luciano Cillis (M5S)