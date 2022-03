Il Segretario del Pd di Basilicata Raffaele La Regina, lo scorso 25 marzo, ha incontrato a Rotonda il Direttivo ed alcuni iscritti del locale circolo “dem”. Nel corso dell’incontro il Segretario del Circolo Massimo Di Sanzo, dopo una panoramica generale, ha posto sul tavolo questioni di carattere locale, ma non solo. Ha ricordato, inoltre, che, alla luce del Congresso sezionale tenutosi nel dicembre del 2021, nelle linee programmatiche del partito, a breve, all’interno del Consiglio Comunale, verrà formalizzata la costituzione del Gruppo Pd al quale ha aderito ultimamente anche l’Assessore Donatella Franzese. Il Segretario Di Sanzo ha poi chiesto ufficialmente l’intervento del Segretario Regionale per chiarire la situazione relativa all’Ente Parco Nazionale del Pollino che ha sede a Rotonda per fugare le preoccupazioni riguardanti il trasferimento di personale in Uffici distaccati. “La stessa sede, ha detto Di Sanzo, non può essere un contenitore vuoto e la conoscenza delle politiche attuate dovrebbero essere estese non solo agli addetti ai lavori ed agli amministratori locali, ma anche alla popolazione dell’Area Protetta”. Al dibattito hanno preso parte anche alcuni iscritti ed il Sindaco di Rotonda Rocco Bruno che ha ribadito la necessità che il ruolo del Parco del Pollino debba essere più incisivo e vicino alle popolazioni, mentre lo stesso, al momento, viene vissuto in maniera negativa sia per disinformazione e sia perché alcune questioni che riguardano la Regione Basilicata non vengono affrontate con determinazione. Il Segretario La Regina, da poco eletto, ma già al lavoro per ricostruire il Partito dopo un periodo di commissariamento, ha promesso di interessarsi delle problematiche emerse.