"Dopo aver dato la notizia alla Comunità che il nosocomio di Muro Lucano sarà ospedale di Comunità e Telemedicina, i soliti sciacalli dell’opposizione comunale hanno provato maldestramente a prendersi meriti che ovviamente non hanno, il fatto inaccettabile è stato il violento ed ingiustificato attacco sui social nei confronti del sottoscritto da parte del Consigliere Regionale Piro che, tra le altre cose, si è travestito dal Masaniello della situazione per difendere l’imbarazzante atteggiamento dei suoi tesserati che rappresentano loro stessi.



Non esiste teatrino più squallido di un’Istituzione regionale di maggioranza che minaccia con toni da piazza un Sindaco.



Il Consigliere Piro dovrebbe imparare prima di ogni cosa l’educazione Istituzionale e quindi ad usare la giusta dialettica politica con un Sindaco nonché Consigliere Provinciale.



Sono certo che lo stesso Capogruppo, in realtà, è stato mal consigliato da suoi tesserati presenti nell’opposizione del mio consiglio comunale, personaggi ambigui e abituati a vivere di luce riflessa, se esiste per loro una luce.



Al Capogruppo Piro e agli amici di Forza Italia non posso che trasferire il mio rammarico per un atteggiamento di pochi ma che mina un percorso che dovrebbe essere fatto di alleanze. Non è possibile pensare alla crescita di una classe dirigente del Centro-destra se personaggi senza arte ne parte, degni rappresentanti di una pagina buia del mio territorio, si permettono di creare imbarazzo ai partiti e alla stessa comunità murese. Vi invito a gestire tali personaggi che, se vorranno fare politica, dovranno imparare a conosce l’ABC istituzionale e cosa vuol dire confronto politico.



Ancora, a dimostrazione di quanto detto, nella giornata di ieri è uscito un triste comunicato sulla pagina ufficiale Facebook del Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia Basilicata a firma di nessuno. Appunto, nessuno! E’ doveroso non lasciare nelle mani sbagliate i canali ufficiali di comunicazione. Nel confidare nei vertici di Forza Italia, le porte della mia Amministrazione sono sempre aperte al confronto, quello vero".



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano