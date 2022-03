Convocata per questo pomeriggio dal Sindaco di Lauria Senatore Gianni Pittella una riunione dei sindaci o loro delegati della Valle del Noce e Valle del Mercure nella quale è stato rinnovato il pieno impegno nell'accoglienza e nella solidarietà ai profughi ucraini, che si alimenta di un'intensa e bella gara di generosità da parte dei cittadini, delle associazioni, del volontariato e della chiesa.



L’arrivo massiccio e spesso improvviso dei profughi richiede uno sforzo finanziario immediato anche per far fronte all'adattamento di abitazioni messe a disposizione da cittadini o al fitto di strutture alberghiere.



Di tale urgenza è stato informato il Prefetto di Potenza perché possa accompagnare gli sforzi dei comuni.



Al medesimo, è stata trasferita l'esigenza di accelerare le procedure per le prescrizioni sanitarie (tamponi e valutazione dello stato vaccinale) e giuridiche e per disciplinare l’inserimento dei bimbi nelle attività scolastiche garantendo i profili professionali e le risorse finanziarie necessarie.