Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, è intervenuto sulla vicenda che da qualche tempo attanaglia l’ambito dei balneari chiedendo alla Regione Basilicata e, nello specifico, all’assessore Merra, l’adozione di quei “provvedimenti necessari a dare sicurezze agli operatori.



Mi riferisco, in particolare, alla proroga delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2023. Gli operatori di un settore così importante e trainante come questo chiedono innanzitutto certezze nell’immediato, lamentando il fatto di non poter programmare per tempo la stagione ormai imminente, che quindi rischia di iniziare con ritardo. Il mio augurio, pertanto, è che si adegui il sistema agli ultimi provvedimenti per dare la possibilità di operare con tranquillità”.



Il presidente della Provincia di Matera, infine, nel confermare “pieno sostegno alla posizione dei balneari lucani”, ha ribadito l’auspicio che, sul tema, ci possa essere “da parte degli operatori del settore, un confronto costruttivo, sereno e collaborativo con l’assessore Merra”, alla quale ha rivolto un appello “affinché, con il senso di responsabilità che le appartiene, venga superata l’impasse attuale che preoccupa non poco il settore turistico-balneare, ponendo la giusta attenzione alle richieste degli operatori”.