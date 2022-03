Nella tarda serata di ieri l’azienda ha comunicato alla RSU di FDM e SIT RAIL l’avvenuto saldo degli stipendi dei lavoratori.

L’azione messa in campo dalla RSU e dalle Segreterie di FIM UILM e FISMIC ha portato come primo risultato il pagamento degli stipendi ed inoltre l’avvio di un confronto, che si terrà lunedì mattina presso Confindustria Basilicata a partire dalle ore 10.00; incontro convocato dall’azienda a seguito della giusta rivendicazione della RSU e delle Segreterie di FIM UILM e FISMIC che deve aprire un confronto vero in relazione alle efficienze comunicate dal cliente Stellantis.

In tal senso, vista la prima apertura, finalmente, di un confronto vero tra Stellantis e il gruppo SIT, che deve vedere una definizione del perimetro delle lavorazioni di SIT, come RSU e Segreterie di FIM UILM e FISMIC sospendiamo lo sciopero previsto per lunedì 14 marzo, in attesa dell’esito dell’incontro ma ribadiamo sin d’ora, come detto a più riprese, che per quanto ci riguarda non ci può e non ci deve essere nessun esubero all’interno del settore logistico di San Nicola di Melfi.



FIM UILM FISMIC