“La Fondazione Matera Basilicata 2019 – evidenzia il Direttore Giovanni Oliva – ha deciso di illuminare con i colori della bandiera della pace la propria sede dell’Ex Convento di Santa Lucia, in Piazza Vittorio Veneto a Matera, per sottolineare con forza il no ad ogni forma di guerra e di violenza, all’uso delle armi per risolvere i contrasti, ai soprusi e alle vessazioni inflitte a innocenti e indifesi. Come ci ricordò il compianto Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli nella sua visita per la cerimonia finale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l’Europa è stata costruita “dal punto più acuto di dolore del Novecento, dopo un secolo di guerre che hanno riempito di macerie le nostre città e di macerie di morti i nostri paesi”. Per questo oggi non possiamo che continuare a difendere in ogni modo quella pace conquistata con grande coraggio, lavorando tutti insieme per abbattere i muri di odio fra le Nazioni”.