“Ho incontrato oggi nel mio ufficio il sindaco di Tortora, Antonio Iorio e il presidente di Legambiente Maratea, Giuseppe Ricciardi per continuare a fare sinergia al fine di scongiurare la realizzazione dell’impianto di depurazione di San Sago che oltre a essere nel Comune calabrese insiste a pochi metri dalla nostra costa di Maratea e dalla Foce del Noce”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che aggiunge: “Come è chiaro dall’apertura di questa vicenda, che coinvolge comuni e territori a cavallo di due regioni, solo il coinvolgimento di tutti gli attori nella costituzione di una forte moral suasion istituzionale può generare un virtuoso processo per fermare un progetto che sarebbe una sciagura per i territori lucani e calabresi”. “Insieme al sindaco Iorio e a Ricciardi di Legambiente, con i quali già da dicembre si è instaurato un dialogo, siamo concordi sul dover mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare la delegittimazione turistica di un territorio che si troverebbe in difficoltà con la presenza di un impianto così invasivo; pertanto, si prenda in considerazione l’istanza di riesame della pratica di Vinca alla luce dei nuovi rilievi così come riportati nella nota inviata dal comune di Tortora ai vertici regionali in data 17 febbraio 2022” conclude Polese.