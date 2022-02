Ad Alessio, il Sindaco di Viggianello. Lunga la sua carriera politica, che ha inciso profondamente nella collettività non solo dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto sociale ed umano. Nel 1956, data storica per i viggianellesi, porta il popolo umile e contadino al governo del Municipio.

Sarà primo cittadino fino al 1985, con un obbligatorio intervallo di 5 anni.

Portatore di progresso, di infrastrutture viarie e dei servizi idrici, elettrici e fognari in tutto Viggianello.

Democristiano dalla nascita, punto di riferimento della DC a Viggianello, nella Valle Mercure e in tutta la Regione Basilicata, con diversi incarichi di partito.

Presidente della comunità montana Senisese. Segretario particolare per lungo tempo dell’On. Emilio Colombo.

Ricordo la sua telefonata quando fui eletto Sindaco la prima volta, ricordandomi che ci accomuna l’età della prima elezione e gli studi in Medicina, il suo consiglio di praticare sempre il bene comune, l’arte della diplomazia e di essere sempre disponibile verso i cittadini.

Mente sopraffina, sempre lucida e memoria strabiliante.

Vero custode di memorie politiche ed istituzionali del tempo.

Di quella politica che non c’è più e si reggeva nei racconti della classe dirigente di quei tempi.

La nostra comunità saluterà domani per l’ultima volta Alessio, con le celebrazioni funebri che si terranno, come da sua volontà, nella “sua” Chiesa B.V.M. del Carmelo, in loc. Gallizzi, domani alle ore 15:00.

A Mario, Pucci, Enzo e tutta la famiglia, a nome di tutta la comunità, porgo le più sentite condoglianze.

Ciao Alessio, ciao Sindaco!



Antonio Rizzo

sindaco di Viggianello