Fare politica significa fare delle scelte. È su quelle che i cittadini ci giudicano. Ancora una volta il Presidente Bardi ha perso l’occasione per fare quella giusta. Il d.g di ARPAB andava rimosso, non sospeso.” Così il segretario regionale di Articolo Uno, Carlo Rutigliano, dopo aver appreso che il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha sospeso dalle funzioni il direttore generale dell’Arpab Antonio Tisci.

“Lo diciamo con chiarezza – ha proseguito Rutigliano – se si tratta dell’ennesimo tentativo di buttare la palla in tribuna non passerà. Non questa volta. In gioco c’è il rispetto dei cittadini lucani.”